Лидер Серии А «Интер» одолел аутсайдера чемпионата
Виктория Алексеева
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Миланский «Интер» в гостевом матче переиграл «Парму» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу миланского клуба.
Дубль в составе победителей оформил Алексис Санчес, который отличился на 54-й и 62-й минутах поединка. Единственный гол «Пармы» оформил Эрнани на 71-й минуте.
«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 59 баллов. «Парма» идет на предпоследнем месте, имея в активе 15 очков.
Ранее сообщалось, что «МЮ» хочет забрать у «Интера» Лаутаро Мартинеса за долги.
Чемпионат Италии. 25-й тур
«Парма» — «Интер» — 1:2
Голы: 0:1 — Санчес, 54; 0:2 — Санчес, 62; 1:2 — Эрнани, 71.