На жену Мамаева хотят подать жалобу в суд

Адвокат Тереза Буэйес, представляющая интересы Ирен Гарсии Морено, которую называют возможной любовницей полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, намерена обратиться в суд с иском к жене футболиста Алане Мамаевой. По словам юриста, последняя угрожает здоровью и жизни ее клиентке.

«На данный момент мы не заинтересованы в интервью, потому что собираем информацию для того, чтобы подать в суд на Алану. Мы начнем с иска в Испании. Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму!» — цитирует адвоката «СЭ».

2 марта Алана Мамаева уличила своего супруга в измене. По ее словам, футболист во время зимних тренировочных сборах в Испании познакомился с Ирен Гарсией Морено. Ее имя, паспортные данные и фото жена хавбека «Ростова» опубликовала у себя в Instagram. Позднее Алана Мамаева была обнаружена у себя дома без сознания. Она была госпитализирована из-за отравления таблетками. В настоящее время полиция проводит проверку. Ранее в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пострадавшей.