«Тоттенхэм» смог одолеть скромный «Фулхэм» только благодаря автоголу

В рамках лондонского дерби «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, которая прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж», завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Единственный гол случился на 19-й минуте матча, когда защитник «дачников» Олуватосин Адарабиойо отправил мяч в сетку своих ворот после удара хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Тоттенхэм» набрал 42 очка и разместился на восьмой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Фулхэм» остался на 18-й позиции с 23-мя баллами.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

«Фулхэм» (Лондон) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 0:1

Голы: 0:1 — Адарабиойо (автогол) — 19