Евгений Свечников впервые может сыграть против своего брата Андрея

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников вызван из запасного состава. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Таким образом, 24-летний форвард сможет сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата, в рамках которого «Ред Уингз» 6 марта в гостях сыграет против »Каролины Харрикейнз», где выступает родной брат Свечникова Андрей. Примечательно, что братья впервые могут сыграть друг против друга.

Евгений Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером. При этом россиянин чаще выступал за фарм-клуб «Ред Уингз» «Гранд-Рапидс Гриффинс» в Американской хоккейной лиге (КХЛ). В этом сезоне НХЛ он сыграл три матча, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу. Что касается Андрея Свечникова, то в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал 17 очков (семь голов и десять передач) в 22-х матчах.