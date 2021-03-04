КХЛ рассказала о состоянии здоровья упавшего в обморок во время матча судьи

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) поделилась подробностями состояния здоровья линейного арбитра Юрия Иванова. Ранее сообщалось, что судья потерял сознание и упал на лед во время второго матча серии 1/4 финала Восточной конференции «Авангард» — «Автомобилист». С площадки его унесли на носилках.

«Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы лиги.

Кроме того, по данным Telegram-канала «АренаБред», судья Иванов упал в обморок из-за аллергии на лекарство. Во время матча рефери попросил у врачей «Авангарда» таблетку от желудка, но данный препарат вызвал у арбитра аллергическую реакцию.

Команды в итоге доиграли матч с одним линейным арбитром, победу со счетом 4:3 одержал «Авангард».