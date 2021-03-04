«Надо голову включать»: тренеров сборной осудили за выбор состава на женскую эстафету

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев подверг резкой критике тренерский штаб сборной России по биатлону за выбор состава на женскую эстафету в рамках восьмого этапа Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место. Российскую команду представили Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова, которые заняли итоговое восьмое место.

«Как можно было Миронову, которая стреляет очень нестабильно, поставить на последний этап? При таком раскладе не на что было рассчитывать. Тренеру надо иногда голову включать, когда расставляешь спортсменов по этапам. Они были конкурентоспособны, но каждый должен выходить на свой этап. У Куклиной, может быть, ноги и не сильно быстрые, но стреляла сегодня прекрасно. Она очень хорошо справилась. Но в эстафете важно не использовать дополнительные патроны. Если спортсмен промазал 3-4 раза, то как это отыграть-то?» — приводит слова Васильева Sport24.

Ранее тренеров российской сборной раскритиковал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.