Большунов и финн, которого ударил россиянин, вновь проведут один этап в эстафете

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом команды на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Как сообщает Ilta-Sanomat, в заявку вошли Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Йони Мяки.

Отмечается, что Мяки будет финишером у финской команды.

Ранее сообщалось о том, что в заявку российской мужской сборной на эстафету вошел Александр Большунов. Примечательно, что россиянин также будет бежать четвертый этап.

На январском этапе Кубка мира в финском Лахти соперники уже встречались на одном этапе эстафеты, и тогда на финише Большунов ударил и затем толкнул Мяки после того, как финн подрезал россиянина на трассе. За это Большунов и его команда лишились бронзовой медали, а сам лыжник получил условную дисквалификацию.

Мужская эстафета на чемпионате мира состоится 5 марта. Турнир завершится 7 марта.