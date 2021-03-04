В Госдуме оценили решение команды Мазепина раскрасить болид в цвета флага России

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением о решении американской команды Хаас», выступающей в «Формуле-1», раскрасить новый болид в цвета российского триколора. Его депутат назвал «очень правильным и патриотическим», а также подчеркнул, что тем самым «Хаас» смог поддержать отечественного пилота Никиту Мазепина, которому из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) будет запрещено использовать национальную символику в гонках на чемпионате мира.

«Формулу-1» смотрят во всем мире, и это прекрасно, что российский флаг увидят на международных гран-при. Вообще, в свете решений CAS, дизайнеры во всех видах спорта должны подумать, как сделать так, чтобы вписать флаг в форму спортсменов, не нарушая при этом установленные правила, по которым мы два года не можем выступать под своим флагом», — приводит слова Свищева его пресс-служба.

Ранее руководитель «Хааса» поделился подробностями идеи раскрасить болид в цвета российского флага.