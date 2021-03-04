«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счет в серии

Казахстанский «Барыс» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Металлург», завершилась победой клуба из Нур-Султана в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Кирилл Панюков и Даррен Диц, ставший автором победной шайбы.

У хозяев площадки отличился Андрей Нестрашил.

Таким образом, «Барсы» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч состоится в Нур-Султане 6 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 — Панюков (Диц, Старченко) — 11:45 (5x4)

1:1 — Нестрашил (Мозякин) — 28:10 (5x4)

1:2 — Диц (Вароне, Лилья) — 60:29