Легенда «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем самочувствии после инфаркта

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем самочувствии и о делах в больнице, куда он был госпитализирован 2 марта с инфарктом. Ему была проведена операция, после чего бывшего игрока и главного тренера красно-белых перевели из отделения реанимации в обычную палату.

«Врачи дали добро на перевод из реанимации в отдельную палату. Условия здесь отличные: врачи — профессионалы, современное оборудование, заботливый персонал. Даже телевизор мне поставили. Сейчас идет процесс послеоперационного восстановления — капельницы, лекарства. А дальше, исходя из показателей, станут приниматься дальнейшие решения. Врач мне сказал: «Еще бы пару часов промедления, и пришлось бы вас везти не в больницу, а в другое место», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». На его счету девять побед в чемпионате страны, четыре национальных кубка, а также выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1990/91. Кроме того, 67-летний специалист дважды руководил национальной сборной России: в 1994 — 1996 и 1998 — 2002 годах.