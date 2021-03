Овечкин получил максимально возможное наказание за удар соперника в пах

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был наказан за инцидент, произошедший в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз». Как сообщает пресс-служба департамента безопасности игроков НХЛ, россиянин был оштрафован на $5 тысяч.

Все деньги с этого штрафа поступят в фонд экстренной помощи игрокам. Санкции в отношении Овечкина последовали после того, как он во время матча с «Бостоном» ударил форварда «мишек» Трента Фредерика клюшкой в пах. За это отечественный нападающий был удален на две минуты за рубящий удар клюшкой. Примечательно, что по соответствующему пункту коллективного соглашения Овечкин получил максимально возможное наказание.

Матч «Бостон» — «Вашингтон» завершился победой «Кэпиталз» по буллитам (2:1). Овечкин в текущем сезоне провел 18 матчей, забросив семь шайб и сделав десять результативных передач.

Washington's Alex Ovechkin has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for Spearing Boston's Trent Frederic.