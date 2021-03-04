Завоевавшая серебро в эстафете россиянка побоялась бежать один этап с Йохауг

Российская лыжница Яна Кирпиченко призналась, что хотела бежать в эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе, конкретно первый этап. По словам 25-летней спортсменки, она пыталась избежать проката в одном этапе с норвежкой Терезой Йохауг, которая бежала третий этап и по его итогам финишировала первой, выиграв у россиянки Татьяны Сориной 19,8 секунды.

«Перед гонкой все переживали. Было непонятно, в каком состоянии каждая может быть. У каждой была задача привезти хотя бы секундочку. Если честно, я и хотела бежать первый этап, у нас как-то особо это не обсуждалось. Самое главное — не с Йохауг. Волнение появилось уже за пару дней до старта», — цитирует Кирпиченко РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира. За отечественную команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.