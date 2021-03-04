Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира

Женская российская сборная заняла второе место по итогам эстафеты в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит в немецком Оберстдорфе. За российскую команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Победу в гонке одержали лыжницы из Норвегии, чью сборную представили Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Терезе Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. Бронзовая медаль досталась сборной Финляндии, за которую выступили Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риитта-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски.

Для российских лыжников эта медаль стала третьей на мировом первенстве в Оберстдорфе. Лидерство в зачете лыжных гонок остается за Норвегией. В программе турнира осталась мужская эстафета, а также два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Женщины. Эстафета 4х5 км

1. Норвегия — 53.43,2

2. Россия — +23,6

3. Финляндия — +46,2