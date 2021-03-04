«Ливерпуль» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника

«Ливерпуль» проявляет интерес к 18-летнему защитнику лиссабонского «Спортинга» Нуну Мендешу, сообщает O Jogo.

По информации издания, португальская команда готова продать футболиста, так как испытывает серьезные финансовые проблемы. Отмечается, что в новом контракте игрока прописаны отступные в размере €70 млн. При этом лиссабонцы готовы продать защитника за меньшую сумму.

В нынешнем сезоне Мендеш принял участие в 17 матчах в чемпионате Португалии, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Севильи».