Роднина заявила, что у Косторной есть проблемы из-за «метаний» по командам

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о возможном возвращении чемпионки Европы Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.

Бывшая фигуристка отметила, что не знает всю ситуацию, поэтому не вправе что-то оценивать.

«Если первый шаг был сделан не обдумав, где гарантия, что второй будет обдуманным? Вопрос не в том, быстро ли Косторная вернулась. Просто какие-то метания в первую очередь, показывают, что есть проблемы у самой спортсменки», — цитирует Роднину «Чемпионат.com».

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее музыкальный продюсер, жена Плющенко Яна Рудковская рассказала об «облегчении» после ухода Косторной от Плющенко.