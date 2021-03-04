Рудковская рассказала об «облегчении» после ухода Косторной от Плющенко

Музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о возможном возвращении чемпионки Европы Алены Косторной к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

Рудковская заявила, что она не видит проблем в переходе в другую команду. По мнению продюсера, для спортсменки сейчас важно восстановить здоровье.

«У нас с Евгением есть некое облегчение. Так как переживать за ее здоровье постоянно, тоже мало приятного», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Супруга Плющенко считает, что невозможно одновременно тренироваться и восстанавливаться.

«Возможно, в следующие разы, когда будем набрать спортсменов, я буду рекомендовать Евгению брать справки о состоянии здоровья, а также документы про обязанности не только тренера, но и спортсмена», — сказала Рудковская.

По словам продюсера, она и муж сделали для фигуристки много добра.

«Думаю, она этого никогда не забудет», — добавила жена олимпийского чемпиона.

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко. 3 марта появилась информация, что спортсменка хочет вернуться к заслуженному тренеру России.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз отреагировал на информацию переходе Косторной.