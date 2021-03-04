Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ударил соперника в пах в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Видео опубликовано на странице журналиста Ника Алберга в Twitter.

Во третьем периоде встречи между россиянином и форвардом Трентом Фредериком возник конфликт, во время которого нападающий столичного клуба ударил оппонента клюшкой между ног. Оба хоккеиста по двухминутному удалению.

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона». В составе победителей отличились Ларс Эллер и Якуб Врана.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой матча «Бостон» — «Вашингтон».