«Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Бостон» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Ларс Эллер; у проигравших отличился Давид Пастрняк.

Решающий буллит реализовал Якуб Врана.

Ранее главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о голкипере «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.