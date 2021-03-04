Тренер «Фиорентины» хочет видеть на поле больше работяг

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение в матче против «Ромы» в рамках чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, команда провела неплохую игру и не заслуживала поражения.



Специалист отметил, что в его обойме хватает техничных игроков, но при этом не хватает работяг и усердного труда.

Ранее действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что нападающий Златан Ибрагимович пригласил его сыграть за «Милан».