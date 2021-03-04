Клопп написал письмо вратарю «Ливерпуля» Алиссону, у которого погиб отец

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп написал письмо вратарю Алиссону Беккеру, у которого недавно погиб отец. Текст письма приводит Sky Sports.

Специалист заявил, что клуб даст бразильцу столько времени на психологическое восстановление, сколько ему будет необходимо, и отметил, что все футболисты мерсисайдцев любят его и его семью.

Напомним, что отец Алиссона Беккера погиб 24 февраля в Бразилии, совершив неудачный прыжок с дамбы.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение в матче против «Ромы» в рамках чемпионата Италии.