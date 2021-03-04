Наставник «Барселоны» поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Испании
Вадим Балканов
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Наставник «Барселоны» Роналд Куман поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.
По сумме двух встреч каталонцы оказались сильнее «Севильи» и в 42-й раз добрались до главной игры в борьбе за национальный кубок.
«Мы боролись буквально до изнеможения, это было невероятно. Я очень доволен работой команды сегодня. Мы заслужили победу. Считаю, что мы были лучше в обоих матчах.
Я крайне рад выйти в финал. Надеюсь, что зрителей пустят на решающий матч», — сказал Куман.
Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин отдал семь точных передач в игре против «Ромы».