Наставник «Барселоны» поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Испании

Наставник «Барселоны» Роналд Куман поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Испании. Об этом сообщает Marca.

По сумме двух встреч каталонцы оказались сильнее «Севильи» и в 42-й раз добрались до главной игры в борьбе за национальный кубок.

«Мы боролись буквально до изнеможения, это было невероятно. Я очень доволен работой команды сегодня. Мы заслужили победу. Считаю, что мы были лучше в обоих матчах.

Я крайне рад выйти в финал. Надеюсь, что зрителей пустят на решающий матч», — сказал Куман.

Ранее сообщалось, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин отдал семь точных передач в игре против «Ромы».