«Меня бы на тот свет отправили»: Тарасова прокомментировала историю с Сотсковой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с фигуристкой Марией Сотсковой. В организме спортсменки был обнаружен фуросемид, в результате чего спортсменка дисквалифицирована на 10 лет.

«Если бы такое случилось с моим спортсменом, меня бы (экс-руководитель ФФККР Валентин) Писеев на тот свет отправил. Потому что прямая вина была бы на мне. Потому что мы, тренеры, не только им руки с ногами ставим, а учим жить в этом спортивном мире. Учим их бороться. Тренеру важно знать, с кем работаешь и что от него ждать», -— сказала Тарасова в беседе сРИА «Новости».

Тарасова также отметила, что поступок Сотсковой негативно отразится на федерации фигурного катания и тренере спортсменки

Ранее сообщалось, что фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет.