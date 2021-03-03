Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на смерть Розанова

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил соболезнования родным и близким известного комментатора и журналиста Юрия Розанова.

«Великий комментатор, уникальный профессионал, большой человек с большим сердцем... Наш преданный болельщик и настоящий друг. Именно таким запомнится мне Юрий Розанов. И всем нам будет не хватать его неповторимых репортажей. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Альбертовича», — сказал Гинер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Юрий Розанов умер на 60-м году жизни. Комментатор на протяжении долгого времени боролся с раком легких.

Ранее сообщалось, что сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Розанова.