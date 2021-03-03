Владелец «Спартака» Федун отреагировал на смерть Розанова

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть известного комментатора Юрия Розанова, передает «Спорт-Экспресс».

Комментатор скончался 3 марта. Матчи Российской премьер-лиги и Континентальной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания.

«Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи «Спартака». В сердцах наших болельщиках память о нем останется», — заявил Федун.

Розанов на протяжении долгого времени боролся с раком. С мая по ноябрь 2019 года был вынужден оставить работу из-за того, что лечился, однако затем вновь приступил к комментированию, при этом продолжая лечение.

Ранее сообщалось, что известны подробности о смерти Розанова.