Хабиб будет секундантом Махачева на турнире UFC 259
Виктория Алексеева
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Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выступит секундантом Ислама Махачева на турнире UFC 259, сообщает ТАСС.
Махачев, на счету которого 18 побед и одно поражение, проведет поединок против американца Дрю Добера. Бой состоится в ночь на 7 марта по московскому времени.
Нурмагомедов и Махачев находятся на карантине, который продлится до начала турнира.
Ранее сообщалось, что Исмаилов анонсировал интервью с Емельяненко.