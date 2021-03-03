Хабиб будет секундантом Махачева на турнире UFC 259

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выступит секундантом Ислама Махачева на турнире UFC 259, сообщает ТАСС.

Махачев, на счету которого 18 побед и одно поражение, проведет поединок против американца Дрю Добера. Бой состоится в ночь на 7 марта по московскому времени.

Нурмагомедов и Махачев находятся на карантине, который продлится до начала турнира.

Ранее сообщалось, что Исмаилов анонсировал интервью с Емельяненко.