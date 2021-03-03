Чемпион UFC Ян отправлен на карантин перед защитой титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян отправлен на карантин перед поединком, в котором проведет защиту титула, сообщает ТАСС.

Ян проведет поединок против американца Алджамейна Стерлинга 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, бой станет первой защитой титула для российского бойца.

На карантине Ян с командой проведет несколько дней, такая же процедура ждет Стерлинга и его команду.

Ранее сообщалось, что Кормье считает, что Махачев будет чемпионом UFC в легком весе.