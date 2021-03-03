Шайба Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» взял верх над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Доминика Дюшарма.

Российский защитник победителей Александр Романов результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности 0.

В составе «сенаторов» также очки не набрали нападающие Артем Анисимов и Евгений Дадонов и защитник Никита Зайцев. На счету защитника Артема Зуба гол, который стал для него вторым в сезоне.

Ранее были объявлены лучшие игроки февраля в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 3:1

1:0 – Галлахер (Перри, Питри) – 29:26' (5x4)

2:0 – Питри (Татар, Котканиеми) – 31:30' (5x4)

2:1 – Зуб (Батерсон, Райлли) – 38:29'

3:1 – Тоффоли (Судзуки) – 59:39' (en)