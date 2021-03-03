Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Бразилии

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Как пишет Fichajes.net, к 25-летнему форварду активный интерес проявляет «Сан-Паулу». В летнее трансферное окно «трехцветные» планируют составить конкуренцию за подписание игрока «Ривер Плейт», куда переход Дриусси сорвался зимой.

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В настоящий момент футболист не скрывает, что хочет покинуть сине-бело-голубых. В этом сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России и отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее Дриусси назвал причины несостоявшегося ухода в «Ривер Плейт».