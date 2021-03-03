Порье назвал ошибку, лишившую его победы в бою с Хабибом

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье вспомнил детали проигранного им боя за титул Хабибу Нурмагомедову.

В частности, американец рассказал о моменте, который, по его мнению, лишил его шансов на победу.

«Знаю, насколько я был близок к победе в том бою. В нашей игре детали играют большую роль. Меня преследует мысль о том, что я не переключился с фул-гарда на удушающий прием Д'Арсе или удушение анаконды в тот момент, когда он перекатывался на бок», — объяснил Порье в эфира подкаста Джо Рогана.

Порье проиграл Нурмагомедову удушающему приему в сентябре 2019 года.

Ранее Порье раскрыл подробности возможного третьего боя с Конором Макгрегором.