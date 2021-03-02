Определены лучшие голы 26-го тура Английской премьер-лиги

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Определены лучшие голы 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 попали мячи, забитые вингером «Тоттенхэм Хотспур» Гаретом Бэйлом, защитником «Манчестер Сити» Джоном Стоунзом, игроком обороны «Ньюкасл Юнайтед» Джамалом Ласселсом, хавбеком «Лестер Сити» Юри Тилемансом и полузащитником «Тоттенхэма» Лукасом Моурой.

После 26 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 62 очка.

Ранее были определены лучшие голы 25-го тура Английской премьер-лиги.