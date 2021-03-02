Тренер «Монако» назвал условие для выхода Головина в стартовом составе
Антон Борисов
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин сможет выходить на матчи в стартовом составе.
«Когда медицинский штаб даст нам «зеленый свет» — он станет выходить на поле в стартовом составе. Голо может играть на трех позициях: на обоих флангах, а также месте «десятки». Это его приоритетная позиция», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».
По словам специалиста, в клубе довольны влиянием россиянина на команду, а также его игрой после выхода со скамейки запасных.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин принял участие в 11 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее Головин поделился эмоциями после двух голевых передач в матче с «Брестом».