Объявлены лучшие игроки февраля в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков февраля. В нынешнем сезоне лига отмечает не только хоккеистов, но медицинских работников, которые сражаются с коронавирусом.

В центральном дивизионе лучшим признан форвард «Чикаго Блэк Хоукс» Патрик Кейн, набравший 24 (7+17) очков в 13 встречах, а также медбрат центра Чикагского университета Раш Кудус Рабиу.

В Западном дивизионе лучшим игроком стал нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр. В его активе восемь голов и четыре результативные передачи в десяти матчах. Так лига отметила работу фельдшера местной больницы Сан-Хосе Марты Годинес.

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признан лучшим в Северном дивизионе. В 11 играх он набрал 21 (12+9) очко. От медицинских работников награду получила директор по профилактике и контролю инфекций в больнице Саннибрук в Торонто Наташа Солт.

В Восточном дивизионе лучшим игроком стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах, и директора по взаимодействию с общественностью в Ассоциации полиции штата Массачусетс Кэти Дрейн.

Ранее были объявлены три российские звезды февраля в НХЛ.