Определены лучшие сейвы 26-го тура Английской премьер-лиги

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Определены лучшие сейвы 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 вошли спасения Аарона Ремсдейла («Шеффилд Юнайтед»), Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Мартина Дубравки («Ньюкасл Юнайтед»), Висенте Гуайты («Кристал Пэлас») и Ника Поупа («Бернли»).

После 26 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 62 очка.

Ранее были определены лучшие сейвы 25-го тура Английской премьер-лиги.