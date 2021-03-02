Определены лучшие сейвы 26-го тура Английской премьер-лиги
Антон Борисов
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Определены лучшие сейвы 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В топ-5 вошли спасения Аарона Ремсдейла («Шеффилд Юнайтед»), Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Мартина Дубравки («Ньюкасл Юнайтед»), Висенте Гуайты («Кристал Пэлас») и Ника Поупа («Бернли»).
После 26 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 62 очка.
Ранее были определены лучшие сейвы 25-го тура Английской премьер-лиги.