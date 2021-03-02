Ступак оценила предложение Вяльбе отобрать у лыжников сборной телефоны

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о предложении главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе ввести запрет на пользование мобильными телефонами во время чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

Спортсменка заявила, что ей некогда проводить много времени в гаджетах.

«Вечером прихожу, включаю фильм или еще что-то расслабляющее, но это на часок, нет такого, что я сижу в соцсетях», — цитирует Ступак РИА «Новости».

Лыжница отметила, что ей не нравится эта цифровая зависимость, однако за себя она может сказать, что у нее нет такого пристрастия.

«Это ничему не мешает. Единственное, мне бы с семьей поговорить, а остальное вообще по барабану», — добавила Ступак.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на предложение ввести запрет на соцсети во время чемпионата мира.