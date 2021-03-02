Финский лыжник ответил на вопрос о ненависти к России

Финский лыжник Йони Мяки высказался о словах комментатора Дмитрия Губерниева в адрес отца.

После командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, на котором финны опередили россиян и заняли второе место, отец Мяки заявил, что ему приятно «снять скальп с русских во второй раз». В ответ Губерниев сказал, что «отец Йони Мяки — чудила» (в оригинале использовано более грубое слово. — прим. «Газеты.Ru»).

Финский лыжник заявил, что его не удивила реакция в России на слова его отца. При этом он отметил, что Губерниев позволил себе неуместный комментарий.

«Мой отец не имел в виду ничего плохого. Наверное, он наслаждался серебром, и мы завоевали его в нашей новой дуэли с Россией. Правда ли, что наша семья ненавидит Россию? Вовсе нет», — цитирует Мяки Iltalehti.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее отец Мяки оправдался за слова о «снятии скальпа с русских».