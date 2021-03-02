Врачи рассказали о состоянии получившего тяжелую травму юного хоккеиста

Пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области сообщили о состоянии 11-летнего хоккеиста, который получил серьезную травму во время матча, передает «КП-Воронеж».

В ведомстве со ссылкой на медиков областной детской больницы №2 сообщили, что состояние спортсменка оценивается как средней тяжести. В настоящее время он проходит лечение в отделение нейрохирургии. Отмечается, что ребенок не находился в реанимации.

Хоккеист получил тяжелую травму во время игры на первенство Центрального федерального округа (ЦФО). Соперник подтолкнул оппонента и случайно сделал подножку клюшкой, после чего пострадавший не мог подняться со льда.

Ранее сообщалось, что бригаду скорой медицинской помощи пришлось ждать около 40 минут.