В семье Акинфеева родился третий ребенок
Антон Борисов
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У вратаря московского ЦСКА и его супруги Екатерины родилась дочка, сообщается в официальной странице клуба Twitter.
«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья», — говорится в сообщении.
Для семьи это третий ребенок. 17 мая 2014 года у пары родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года — дочь Евангелина.
Ранее сообщалось, что Акинфеев заболел ОРВИ, замерзнув в матче 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска».
Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!������ pic.twitter.com/D3PxN6e2IL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 2, 2021