Загитова рассказала о впечатлениях от первой сессии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о первой сессии.

Летом 2020 года спортсменка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика» на факультете журналистики.

По словам фигуристки, зимняя сессия была сложной и волнительной.

«Но мы ведь знаем, что спортсмены всегда идут до конца. И делают на максимум все, что от них зависит. Я очень старалась, училась. Было трудно, но я полностью закрывала первую сессию. Все сдала», — цитирует Загитову Sport24.

Чемпионка Игр-2018 отметила, что добилась прогресса в учебе.

«К тому же, я нашла себе друзей в университете. Они мне помогают, что-то подсказывают, когда это необходимо. Например, отправляют лекции. У нас все схвачено», — сказала спортсменка.

По словам фигуристки, преподаватели закрывают глаза на то, что она иногда пропускаю пары.

«Но все, что нужно, я делаю. Присутствую на всех важных занятиях — последние лекции, семинары. Самое главное, что в моих мозгах что-то откладывается, и я сдаю зачёты и экзамены. А сейчас у нас уже стартовал второй семестр. И я успеваю почти на все занятия», — добавила спортсменка.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова примет участие в «Ледниковом периоде» в роли спортсменки.