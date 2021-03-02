Россиянка сноубордистка стала самой юной чемпионкой мира в параллельном слаломе

Российская сноубордистка София Надыршина завоевала золото в параллельном слаломе на чемпионате мира в словенской Рогле.

В финальном заезде 17-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Германии Рамоной Хофмайстер. Надыршина, которой 18 лет исполнится в мае, стала самой юной чемпионкой мира в данной дисциплине.

Третье место заняла немка Селина Йёрг, опередившая в заезде за третье место канадку Меган Фаррелл.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Михаил Первушин стал третьим в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.