Супруга Мамаева обвинила мужа в измене

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана заявила, что муж изменяев ей.

Девушка опубликовала в соцсетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с футболистом во время зимних сборов команды, которые прошли в Марбелье.

«Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов», — написала Мамаева в Instagram.

Ранее жена полузащитника «Ростова» резко ответила на вопрос о наркотиках.