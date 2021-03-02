«Металлург» обыграл «Барыс» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» переиграл «Барыс» из Нур-Султана в первом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Егор Яковлев и Николай Голдобин. Также отличились Егор Коробкин, Сергей Мозякин и Николай Прохоркин. У гостей шайбы забросили Кирилл Панюков, Роман Старченко, Даррен Диц и Фил Вароне.
Вторая встреча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина пройдет в Магнитогорске 4 марта.
Ранее определились пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала. 1-й матч
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — 7:4 (1:3, 4:1, 2:0)