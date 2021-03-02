Олимпийский чемпион по конному спорту найден мертвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1980 года по конному спорту Александр Блинов найден мертвым, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию конного спорта России (ФКСР).

Бывший спортсмен пропал 9 февраля. Последний раз его видели в деревне Андреевское Можайского района. В поисках Блинова принимали участие полиция и добровольцы.

«Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — заявил пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

Блинов завоевал золото Олимпийских игр в Москве в командном троеборье, а также взял серебро в личном троеборье.

Ранее сообщалось, что пропавшего победителя Олимпийских игр — 1964 Александра Иваницкого нашли мертвым в Подмосковье.