Плющенко считает Трусову сильнейшей фигуристкой мира
Вадим Балканов
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает Александру Трусову сильнейшей фигуристкой мира. Об этом он рассказал в интервью Olympic Channel.
По его словам, главной задачей как тренера для него является подготовка атлетов к Олимпийским играм.
Плющенко заявил, что будет помогать Трусовой в изучении пятерного прыжка, и отметил, что он станет главной целью перед Играми в Пекине.
Ранее призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай высказался о непопадании действующей чемпионки Европы Алены Косторной на мировое первенство в Стокгольме.