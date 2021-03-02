Хабиб поделился воспоминаниями об умершем отце
Вадим Балканов
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Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями об умершем отце. Об этом сообщает Esquire.
По его словам, даже после каких-либо разногласий ему всегда удавалось находить компромисс с отцом.
«Бывало, что я не понимал, почему мой отец что-то говорит в тот или иной момент. Он продолжал настаивать на своем даже в тот момент, когда я был с ним не согласен. Я выполнял его инструкции, и в 90% случаев результат был положительным для меня», — сказал Хабиб.
Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался в сентябре 2020 года от коронавирусной инфекции.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявление бойца Хамзата Чимаева о завершении карьеры.