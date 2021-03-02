Хабиб поделился воспоминаниями об умершем отце

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями об умершем отце. Об этом сообщает Esquire.

По его словам, даже после каких-либо разногласий ему всегда удавалось находить компромисс с отцом.

«Бывало, что я не понимал, почему мой отец что-то говорит в тот или иной момент. Он продолжал настаивать на своем даже в тот момент, когда я был с ним не согласен. Я выполнял его инструкции, и в 90% случаев результат был положительным для меня», — сказал Хабиб.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов скончался в сентябре 2020 года от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг заявление бойца Хамзата Чимаева о завершении карьеры.