Бывший главный тренер «Спартака» Романцев попал в реанимацию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев попал в реанимацию. Об этом сообщил ТАСС экс-наставник красно-белых Георгий Ярцев.

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Будем узнавать, что к чему, потому что вчера еще ничего ясно не было.

Говорят, состояние средней тяжести», — заявил Ярцев.

Напомним, что Романцев является самым титулованным тренером в истории «Спартака». На его счету девять побед в чемпионате страны, четыре национальных кубка, а также выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезоне-1990/91.

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