Нидерландский суд арестовал имущество нападающего «Спартака» Промеса
Вадим Балканов
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Нидерландский суд арестовал имущество нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает De Telegraaf.
По информации источника, под арест попала вилла форварда в Утрехте и небольшой флигель. Суммарная стоимость объектов оценивается в €2,7 млн.
Представитель Иегуди Мошкович заявил, что данное решение было вынесено в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба.
Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказали о состоянии здоровья бывшего наставника клуба Олега Романцева.