Нидерландский суд арестовал имущество нападающего «Спартака» Промеса

Нидерландский суд арестовал имущество нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, под арест попала вилла форварда в Утрехте и небольшой флигель. Суммарная стоимость объектов оценивается в €2,7 млн.

Представитель Иегуди Мошкович заявил, что данное решение было вынесено в качестве обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба.



Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказали о состоянии здоровья бывшего наставника клуба Олега Романцева.