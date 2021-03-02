Форвард «Алании» пожалел о потасовке после игры с «Томью»

Форвард владикавказской «Алании» Хетаг Хосонов заявил о том, что пожалел о потасовке после игры с «Томью» в рамках 27-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, если руководство клуба скажет о необходимости посетить заседание КДК РФС, то он на него отправится.

«Не знаю, какого наказания ожидать. Конечно, я жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции, и так получилось, что некрасиво поступил», — сказал Хосонов.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о готовности страны принять все матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу.