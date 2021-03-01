Стали известны подробности роли жены Федуна в «Спартаке»

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов раскрыл функции жены Леонида Федуна Заремы Салиховой в клубе. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, супруга владельца занимается финансовым аудитом и проверяет решения операционной эффективности.

Также Фетисов отметил, что вопрос о получении Салиховой официальной должности в структуре клуба не является принципиальным.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» может подписать вратаря Сослана Джанаева в качестве свободного агента.