Чемпион мира поделился мнением о ситуации с Большуновым и Ретивых

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился мнением о ситуации с Александром Большуновым, который не поздравил своего партнера Глеба Ретивых с бронзовой медалью в командном спринте. Об этом сообщает RT.

По его словам, 24-летнему россиянину стоило бы подойти во время церемонии награждения к своему сокоманднику.

«Как бы там ни было, нужно поздравлять своего партнера по сборной. Но в данном моменте через край били эмоции. Саша совершил большой задел, который едва не привел к золоту. Он максималист. В его понимании другого результата не существует», — сказал Петухов.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков встал на защиту Александра Большунова в ссоре с Глебом Ретивых по итогам командного спринта.