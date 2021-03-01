Емельяненко-младший может начать драться на голых кулаках
Вадим Балканов
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Российский боец Александр Емельяненко может подписать контракт с промоушеном, занимающимся организацией поединков на голых кулаках. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.
«Веду переговоры с компанией Top Dog касаемо боев!» — написал он.
Напомним, что Емельяненко последний раз выходил на бой в июле 2020 года против Магомеда Исмаилова.
Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на призыв Магомеда Исмаилова помочь махачкалинскому футбольному клубу «Анжи».